Движение по Крымскому мосту экстренно приостановлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в официальном аккаунте путепровода в соцсетях.

Всем находящимся в данный момент на мосту автолюбителям, а также тем, кто в зоне досмотра, предлагается неукоснительно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие, находясь в очереди к проезду.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - приводится в публикации.

Причины приостановки движения как в сторону Керчи,так и в сторону Тамани, не уточняются.