Движение по МКАД экстренно перекрыто из-за массового ДТП
Фото: [© РИА Новости]
Как сообщает столичный Дептранс, на 21-м километре МКАД в ночь на воскресенье, 17 декабря, произошло столкновение нескольких легковых и грузовых автомашин.
Отмечается, что в результате автоаварии движение транспорта на внутренней стороне столичной кольцевой автодороги полностью перекрыто.
«Движение по внутренней стороне МКАД перекрыто, рекомендуем выбирать пути объезда», - сообщили в Дептрансе в соцсетях.
В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы Москвы. О пострадавших в ходе произошедшего не сообщается. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются полицейскими.