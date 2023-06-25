Движение по трассе М-4 «Дон» в Московской и Тульской областях еще ограничено – Автодор

Ранее в ночь на воскресенье, 25 июня, в Автодоре сообщали, что все ограничения по трасе М-4 «Дон» были сняты.

Утром же в регуляторе сообщили, что на некоторых участках трассы продолжают действовать введенные накануне в связи в тревожной обстановкой ограничения.

«Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях», - уточнили в Автодоре.

Там попросили водителей выбирать маршруты в объезд М-4.

Напомним, в ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, после провокационных заявлений ее руководителя Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по их лагерям,сначала захватили штаб Южного военного округа, а после двинулись колоннами на Москву

Глава государства Владимир Путин назвал действия военных подразделений мятежом и предательским ударом в спину России. Позднее стараниями президента Белоруссии Александра Лукашенко конфликт удалось погасить.