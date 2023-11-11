Движение рядом с атакованным заводом в Коломне перекрыто, на месте экстренные службы

Mash приводит новые подробности атаки украинского дрона на конструкторское бюро завода машиностроения в подмосковной Коломне.

Сообщается, что движение рядом с заводом перекрыто правоохранителями. На месте несколько машин МЧС и полиции. Сообщений о пострадавший пока не приводится.

Напомним, в подмосковной Коломне в ночь на субботу, 11 ноября, силами российской ПВО был сбит атаковавший украинский ударный дрон.

Минобороны РФ, силы правопорядка и региональные власти произошедшее пока не прокомментировали.