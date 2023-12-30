Движение транспорта по обновленному мосту открыли в Богородском округе

Первый этап реконструкции мостового перехода через реку Черноголовка по улице Советской Конституции завершился в Богородском городском округе.

Так, в рамках первого этапа была демонтирована половина сооружения, выполнены работы по устройству фундаментов опор из буронабивных свай, длиной 25 метров, устроено новое мостовое полотно, широкие тротуары и новое покрытие на мосту и сопряжениях из двухслойного литого асфальтобетона.

Напомним, что к капитальному ремонту объекта приступили в этом году в целях достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Сегодня мы открываем движение по региональной дороге через реку. Открытие второй половины моста значительно облегчит движение в Заречье, Глухово и другие населенные пункты, а также сократит время в пути в час пик», — отметил заместитель главы муниципалитета Анатолий Шуть.

Для проверки прочности строения по новой части моста прошли одновременно две тяжелые машины. После этого было официально запущено движение в обе стороны по две полосы. Автомобильный поток пошел сразу за дорожной техникой.

Вопрос благоустройства тротуара с противоположной стороны в перспективе, но точных сроков нет. Пешеходам следует пользоваться оборудованным и безопасным переходом вдоль набережной Черноголовского пруда.