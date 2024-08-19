Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» проводит конкурс с целью создания тренерского состава волонтерского корпуса. Принять в нем участие могут граждане РФ и иностранных государств от 18 лет, прошедшие отбор.

Победители пройдут образовательную программу, по итогам которой будут организовывать обучение для добровольцев Волонтерского корпуса в региональных центрах подготовки.

Чтобы присоединиться к тренерскому составу, нужно подготовить видеовизитку, опубликовать в соцсетях пост с ответом на вопрос: «Как я могу помочь сохранению исторической памяти?». Важно упомянуть социальные сети Движения и использовать хештеги #ВолонтерскийКорпус80 и #ТренерыМВК. Также потребуется подать заявку на участие по этой ссылке.

Жители ДФО, СФО, СКФО, ЮФО, УФО, ЦФО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также иностранных государств могут подать заявку до 27 августа. Жители СЗФО и ПФО — до 3 сентября.