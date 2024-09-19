Двое детей и двое взрослых подверглись нападению змей в Клину за два дня
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В Клину за два дня нападению змей подверглись четыре человека, в том числе двое детей, сообщила пресс-службе администрации городского округа.
Пострадавших — пенсионерку, сорокалетнего мужчину, девятилетнего мальчика и девятилетнюю девочку — госпитализировали.
Нападения змей произошли в разных районах муниципалитета.
«Мужчину укусили на пробежке, женщину — в лесу при сборе грибов. Один ребенок решил потрогать змею, а другой гулял по траве в легкой одежде», — рассказала заведующая приемным отделением местной больницы Эльвира Голубева.
Сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает. Их уже выписали.