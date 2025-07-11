Двое детей пропали во время вечерних игр на площадке

В кузбасском городе Топки вечером 10 июля с детской площадки во дворе дома пропали два мальчика восьми и четырех лет. К поискам подключили полицию, сообщает VSE42.Ru .

Мать юных сибиряков, которая обычно пристально следила за детьми, на мгновение отвлеклась, а когда обернулась, малышей уже не было. Женщина обыскала весь двор, но, не найдя сыновей, была вынуждена обратиться за помощью к правоохранителям.

Поиски увенчались успехом — через некоторое время стражи порядка обнаружили мальчиков на территории местной школы. Дети не пострадали и были переданы инспектору по делам несовершеннолетних для возвращения домой.

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