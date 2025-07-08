В Италии обнаружили тело пропавшей студентки из Украины

18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву, пропавшую в Италии несколько дней назад, нашли мертвой. Тело девушки обнаружили в километре от туристического комплекса, где она проходила стажировку. Об этом сообщила газета Messaggero.

Трагическая развязка наступила после нескольких дней интенсивных поисков. Мария Бугаева, студентка университета Братиславы, исчезла накануне в регионе Апулия на юге Италии. Девушка проходила стажировку в местном туристическом комплексе на побережье Адриатического моря, когда внезапно пропала.

Ее тело нашли в открытой местности недалеко от места работы. Перед исчезновением она перевела деньги на счет брата, а в своей комнате оставила паспорт, телефон и несколько записанных на бумаге номеров.

Местные власти и правоохранительные органы пока не комментируют возможные причины произошедшего.

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