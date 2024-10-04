Роспотребнадзор исключил загрязнение воздуха после пожара на нефтебазе в Пермском крае

Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в результате пожара на нефтебазе в Перми, сообщило РИА Новости.

В Роспотребнадзоре проинформировали, что в ходе проверки воздуха в районе деревни Осенцы после пожара на нефтебазе превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

Известно, что специалисты ведомства проверили качество атмосферного воздуха на границе с жилыми домами.

До этого в МЧС рассказали, что возгорание на площади около 10 тыс. кв. м удалось локализовать. Сейчас устанавливается причина инцидента. Специалисты ведомства планируют продолжить мониторинг качества воздуха после полной ликвидации пожара.

Накануне под Пермью загорелась частная база нефтепродуктов. Сотрудники МЧС предотвратили распространение пожара на растительность и здания. О пострадавших не сообщалось.