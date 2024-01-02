Двое детей забили пенсионера камнями в Краснодаре

82-летний житель Краснодара возвращался домой, как неожиданно столкнулся с агрессивно настроенными детьми 8 и 10 лет. Они напали на пенсионера, пустив в ход бутылки, палки и камни. Когда несовершеннолетние закончили закидывать пожилого мужчину предметами, то сбежали, оставив его с травмами.

Пока неизвестно, что побудило детей на избиение пенсионера. Это будут выяснять в полиции. Молодых людей задержали: нападавшими оказались братьями из Комсомольского микрорайона. Они сознались в содеянном.

В региональном МВД отметили, что мальчики не состояли на учете и воспитывались в благополучных семьях. Подробности и обстоятельства инцидента продолжают выяснять.