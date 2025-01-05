Двое юношей задержаны за поджог электричек в подмосковных Дмитрове и Лобне

Сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которых подозревают в причастности к поджогам электричек в Подмосковье, как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Московской области.

Сообщается, что оба фигуранта действовали по заданию неизвестного руководителя. За поджог они должны были получить вознаграждение в размере более 150 тысяч рублей. Сначала преступники подожгли поезд в Лобне, а затем — состав в Дмитрове.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на станции Москва-Савеловская, установлены и по месту жительства задержаны молодые люди 2004 и 2001 годов рождения», — говорится в сообщении Росгвардии.

В настоящее время молодые люди дают показания по обоим фактам поджога электропоездов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что обманутый мошенниками мужчина поджег здание пункта полиции и суда в Одинцово.