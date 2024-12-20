Обманутый мошенниками мужчина поджег здание пункта полиции и суда в Одинцово

Еще один инцидент с поджогом произошел 20 декабря в России. На сей раз в Одинцово. По предварительным данным, мужчина с криками в поддержку ВСУ атаковал здание опорного пункта полиции. Канал отмечает, что здесь же находится Одинцовский городской суд.

Кроме того, другой мужчина разлил и поджег горючее у банка поблизости. Обоих злоумышленников ищут.

Напомним, что у России уже произошла уже целая серия нападений на банкоматы, отделения банков, полицейские машины, пункты полиции и военкоматы. Только за 20 декабря таких инцидентов случилось не меньше пяти. Поджигатели, действующие, предположительно, по указке украинских колл-центров, орудуют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Красноярске. Ранее были случаи также в Перми.

Ранее сообщалось про серию нападений на банкоматы в российской столице.