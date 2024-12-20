Обманутый мошенниками мужчина поджег здание пункта полиции и суда в Одинцово
Mash: в Одинцово обманутый мошенниками мужчина поджег пункт полиции
Фото: [Медиасток.рф]
Мужчина бросил зажигательную смесь в здание пункта полиции города Одинцово Московской области, сообщает Mash. По данным канала, поджигатель — очередная жертва украинских мошенников.
Еще один инцидент с поджогом произошел 20 декабря в России. На сей раз в Одинцово. По предварительным данным, мужчина с криками в поддержку ВСУ атаковал здание опорного пункта полиции. Канал отмечает, что здесь же находится Одинцовский городской суд.
Кроме того, другой мужчина разлил и поджег горючее у банка поблизости. Обоих злоумышленников ищут.
Напомним, что у России уже произошла уже целая серия нападений на банкоматы, отделения банков, полицейские машины, пункты полиции и военкоматы. Только за 20 декабря таких инцидентов случилось не меньше пяти. Поджигатели, действующие, предположительно, по указке украинских колл-центров, орудуют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Красноярске. Ранее были случаи также в Перми.
Ранее сообщалось про серию нападений на банкоматы в российской столице.