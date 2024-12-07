Двое кемеровчан жестоко расправились со своим начальником и его женой в Башкирии

Двое мужчин из Кемерова убили своего руководителя и его супругу в Белорецке, а затем попытались скрыться на джипе. Историю расправы опубликовал Shot.

По данным канала, двое мужчин из кузбасской столицы залезли в дом в Белорецке к своему начальнику, взломали и обчистили его сейф. Прихватили злоумышленники также оружие, принадлежащее предпринимателю. Как раз в этот момент домой вернулись бизнесмен и его жена.

Грабители застрелили начальника, а его супругу связали и жестоко избили. Она погибла от полученных травм.

После содеянного сибиряки пытались скрыться на черной Toyota. Правоохранители настигли их в Иглинском районе. При них нашли оружие и патроны. Предполагаемых преступников задержали.

Ранее сообщалось, что в Сарове задержали маньяка, который отрезал голову соцработнице и напал на людей.