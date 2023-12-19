Двое мужчин избили участника СВО в Петербурге

Двое мужчин избили участника СВО в Санкт-Петербурге за замечание о неправильной парковке машины. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на ГУМВД северной столицы.

Сообщается, что инцидент случился 18 декабря. У трех мужчин произошел конфликт из-за того, что один из них сделал замечание двум другим за неправильную парковку автомобиля. Уточняется, что пострадавший оказался участником СВО, который обратил внимание на то, что авто было частично припарковано на тротуар.

После слов ветерана, между ними разгорелся конфликт в виде словесной перепалки, переросшей в драку. Злоумышленники избили прохожего и скрылись с места преступления, но позже были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении мужчин будет возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в полиции города.