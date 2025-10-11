Двое мужчин устроили перестрелку в Махачкале из-за автомобиля

В дагестанской столице конфликт между двумя мужчинами перерос в вооруженное противостояние. В результате стрельбы один из участников инцидента получил огнестрельное ранение. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka.

По предварительной информации, конфликт произошел между двумя водителями в Махачкале. В ходе спора один из мужчин достал автомат, его оппонент извлек из багажника автомобиля ружье «Сайга» и произвел выстрел. Пуля попала в ногу противника.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По другой версии, причиной конфликта могла стать сделка по продаже автомобиля. Покупатель, обнаружив, что машина побывала в аварии, приехал выяснять отношения с продавцом. Точные обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

