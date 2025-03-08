Двое мужчин в Ленобласти прилегли на мемориал «Вечный огонь»

Двое мужчин расположились для отдыха на мемориале «Вечный огонь», который находится в сквере «Герои Ижорцы» в городе Колпино Ленинградской области. По информации, полученной от РЕН ТВ, инцидент произошел еще 4 марта, но известно об это стало только сейчас.

Согласно полученной информации, оказавшись рядом с мемориалом, молодые люди решили согреться и присели на него, протянув руки к пламени. Один из них даже решил прилечь. Как оказалось, молодые люди были в сильном подпитии.

«Проходившая мимо свидетельница вызвала полицию, одного в итоге задержали», — рассказал источник РЕН ТВ.

Задержанный ранее несколько раз уже привлекался к уголовной ответственности дважды, а его сообщника в данный момент разыскивает полиция. В отношении подозреваемых начато уголовное производство по статье «Осквернение тел умерших».

Ранее в Подмосковье задержали троих вандалов, погасивших Вечный огонь.