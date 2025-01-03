В Подмосковье задержали троих вандалов, погасивших Вечный огонь
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В Московской области задержали троих мужчин, осквернивших Вечный огонь.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.
В ближайшее время им предъявят обвинения и определят меру пресечения.
Задержанные – мужчины 1999 и 2002 годов рождения.
В отношении них возбуждено уголовно дело по статье «вандализм».
Ранее сообщалось о том, что жителя города-курорта Кисловодска признали виновным по двум уголовным статьям после сжигания венков на мемориале «Воинская Слава». По решению суда его отправят в колонию.