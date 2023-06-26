«Двое одного лежачего бьют»: россияне призвали выяснить, что стало причиной уличной баталии

Жители Новомосковского административного округа сняли массовую драку на видео. Предположительно, в ней участвовали работники местной стройки. Записи инцидента обнародовала Baza.

Что стало причиной конфликта, который перерос в драку, неизвестно. Москвичи рассказывают, что подобные разборки происходят часто, особенно там, где живут рабочие со стройки ЖК «Новое Внуково».

«Один под машину попал что ли?»; «Там конкретно замесило», — комментирую происходящее авторы видеороликов.

Горожане сообщили, что обращались к правоохранителям и администрации, но драки не прекращаются.

«На кадрах видно, что двое одного лежачего бьют. Надо разбираться, что случилось у них»; «Этот инцидент нельзя оставлять без внимания» — прокомментировали инцидент пользователи социальных сетей.

Ранее в московской районе Чертаново прорвало трубопровод накануне планового отключения горячей воды.