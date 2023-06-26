«Горячие чертановские ключи»: жителей столичного района затопило кипятком
Трубопровод прорвало в Чертанове накануне планового отключения горячей воды
Фото: [Социальные сети]
В столичном районе Чертаново прорвался кипяток рядом с Оазис-парком, сообщают городские сообщества в социальных сетях.
По некоторым данным, Северное Чертаново затопило кипятком из-за прорыва трубопровода. Как пишут горожане, коммунальная авария произошла накануне планового отключения горячей воды.
«Теперь это местная достопримечательность — горячие чертановские ключи»; «Офигеть, как раз накануне плановых отключений»; «Теперь понимаю, зачем надо отключать горячую воду», — комментируют новость москвичи.
Также пользователи Сети рассказали, что несколько лет назад в том же районе была похожая авария.
«Повторение ситуации, шесть лет назад было то же самое в Чертаново с другими прудами. Погибли все утки с утятами тогда, просто сварились в кипятке, ужасно было видеть, как они свариваются заживо», — написала Катерина А.
Ранее москвичи выстроились в очередь ради халявы.