Двое парней на Кубани чуть не забили до смерти мужчину, заступившегося за жену

Как проинформировала в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, инцидент с избиением местного жителя произошел в краевом центре в краснодарском ЖК «Оникс».

Согласно предварительной информации, двое 18-летних местных жителей начали приставать к женщине. В этот момент появился ее супруг, который вступился за жену. Словесная перепалка переросла сначала в потасовку, а затем в самое настоящее избиение.

«Инцидент произошел Между 18-летними гражданами и супругой потерпевшего произошел конфликт. Мужчина заступился за жену, после чего началась драка», — говорится в сообщении.

Нападавших молодых людей задержали полицейские. Сначала на них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Теперь же может быть возбуждено уголовное дело. В настоящее время по факту избиения жителя Краснодара проводится доследственная проверка.

Ранее мы писали, что уголовное дело возбудили после разбойного нападения на мужчину в подмосковных Мытищах.