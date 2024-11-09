Двое погибших, трое пострадавших: итог страшного столкновении грузовика и легковушки в Татарстане

Как проинформировали в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры Татарстана, смертельное ДТП произошло в ночь на субботу, 9 ноября, на 905-м километре трассы М-7 «Волга». Согласно полученным данным, там столкнулись легковой Volkswagen Polo и большегруз МАЗ.

К настоящему времени известно, что в результате автоаварии два человека погибли еще до приезда медиков. В настоящее время движение в районе аварии ограничено. На месте работают оперативные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Volkswagen Polo совершил столкновение с грузовиком МАЗ. От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте аварии», — рассказали в республиканском надзороном ведомстве.

Сообщается также, что еще три пассажира легковой иномарки получили травмы и были экстренно госпитализированы. Сейчас за их жизнь борются врачи.

По факту инцидента правоохранителями начата доследственная проверка.

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