Двое россиян «пытали» своего знакомого в Крыму при помощи арбуза из-за 3000 рублей

Как передает «Mash на волне», инцидент произошел в курортном Судаке в Крыму. Мужчина задолжал своим приятелям три тысячи рублей, за что жестоко поплатился.

Как приводится в публикации, трое мужчин познакомились в кафе, напились и, как водится, подрались. И все бы ничего, да вот только в пылу потасовки была разбита витрина заведения общепита.

«В ходе потасовки один из ее участников случайно разбил витрину. Чтобы избежать проблем с полицией, другой мужчина выплатил администрации ресторана ущерб. Когда новые знакомые крымчанина поняли, что тот не хочет возвращать им деньги, то затащили в номер отеля и устроили своеобразную пытку арбузом», - сообщает в соцсетях.

Сначала в течение нескольких часов горе-знакомые наносили потерпевшему увечья, а затем разбили арбуз и заставили мужчину убрать комнату. Издевательства происходили пока пока тот не отдал им требуемую сумму.

Позднее пострадавший обратился с заявлением в полицию. Нападавших злодеев поймали и суд отправил их на два года в тюрьму.