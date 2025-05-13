Двух россиян осудили в Забайкалье за попытку вступить в террористическую организацию

Двое граждан, проживающих в Забайкальском крае, были признаны виновными в попытке присоединиться к международной террористической группировке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В ходе расследования сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили новые подробности: злоумышленники планировали отправиться в страны Ближнего Востока, чтобы присоединиться к международной террористической группировке. Однако их планы были сорваны, они были задержаны и и их всех вернули обратно в Россию.

Виновные были приговорены к 9 и 12 годам тюремного заключения с отбыванием срока в колонии строгого режима. Первые четыре года они проведут в тюрьме.

Прокуратура Забайкальского края одобрила обвинительный приговор. В отношении одного из обвиняемых он уже вступил в силу, а в отношении другого — пока еще нет.