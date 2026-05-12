Двойная Луна и ядро Галактики: астрофизик рассказал о главных небесных шоу мая 2026 года

Май традиционно считается непростым месяцем для астрономов из-за коротких ночей, однако 2026 год подготовил сразу два исключительных повода направить взгляд в небо. Преподаватель колледжа «Энергия» и астрофизик Сергей Чумаков объяснил, почему 31 мая мы увидим «лишнее» полнолуние и когда наступит идеальное время для охоты за сиянием Млечного Пути в Подмосковье, пишет REGIONS .

Редкое явление: два полнолуния за один месяц

Май 2026 года начнется и закончится полной Луной. Первое полнолуние пришлось на 1 мая, а второе ожидается в самую последнюю ночь месяца — 31 мая. В астрономии такое событие иногда называют «повторным полнолунием». Это происходит из-за того, что лунный цикл (29,5 суток) короче календарного месяца.

Как и когда наблюдать:

Пик явления: 31 мая около 23:30.

Особенности: Луна будет находиться низко над южным горизонтом.

Космическое окружение: Слева от лунного диска можно будет заметить ярко-красный Антарес (главную звезду Скорпиона), а чуть выше — переменную звезду Дшубба, известную своими внезапными вспышками яркости.

Охота за Млечным Путем: 16 мая

Середина месяца станет идеальным временем для тех, кто мечтает увидеть «звездную реку» нашей Галактики. 16 мая наступит новолуние — Луна полностью исчезнет с неба, обеспечив максимальную темноту, необходимую для проявления слабых туманностей.

Советы по наблюдению:

Локация: Для наблюдения Млечного Пути необходимо выехать как можно дальше от городов. В мегаполисах из-за светового загрязнения увидеть полосу Галактики невозможно.

Направление: Ищите самые яркие участки (ядро Галактики) над южным горизонтом. К вечеру полоса поднимется достаточно высоко.

Условия: Нужен чистый воздух и отсутствие дымки. По прогнозам синоптиков, именно к 16 мая небо над Московской областью должно проясниться.

Астрономический прогноз на финал мая

Специалисты отмечают, что к концу месяца в регионе установится стабильная летняя погода. Прозрачность атмосферы в сочетании с теплым воздухом создаст комфортные условия для длительных наблюдений. Несмотря на то, что ночи становятся все короче, яркость небесных тел в эти периоды позволит сделать качественные снимки даже на любительскую технику.