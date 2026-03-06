«Двойная оплата или отгул». Эксперт объяснил, как праздники повлияют на кошелек россиян

Директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев в интервью агентству «Прайм» рассказал, как предстоящие длинные выходные 7-9 марта повлияют ли на размер зарплаты.

Эксперт подчеркнул, что трудовое законодательство жестко регламентирует сроки выплат: переносов быть не должно. Аванс перечисляется сотрудникам не позже 30-го или 31-го числа текущего месяца, а окончательный расчет — до 15-го числа следующего. Если эти даты приходятся на официальные праздники или уикенд, перечисление денег производится накануне, в последний рабочий день.

Муравьев обратил внимание на возможное уменьшение авансовой части в марте. Это связано с графиком рабочих дней в первой половине месяца.

«Аванс может быть чуть меньше стандартного, так как с 1-го по 15-е число меньше рабочих дней, чем в среднестатистическом месяце (9 вместо 10-11). То есть, для зарплаты в 100 тысяч рублей на руки аванс составит 42857 рублей ( 100к/21*9)», — привел он пример.

При этом специалист успокоил работников на пятидневке с 40-часовой неделей: итоговая сумма за месяц не уменьшится, несмотря на разницу в авансе. Для тех, кто трудится посменно, действует иное правило: работа в праздничные даты должна оплачиваться вдвойне либо компенсироваться дополнительным днем отдыха, резюмировал Муравьев.

