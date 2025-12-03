Двойная поддержка: два города ЦФО вошли в финал всероссийского конкурса «Время молодых»

С 1 по 19 декабря 2025 года на портале «Госуслуги» проходит открытое голосование в рамках Всероссийской премии «Время молодых». От Центрального федерального округа в финал вышли два города — Смоленск и Елец, сообщает REGIONS .

Смоленск борется за звание «Молодежная столица России 2026», представляя ЦФО как единственный Город-Герой среди финалистов.

Елец из Липецкой области претендует на специальный статус «Город молодежи». Для участия в голосовании необходима авторизация в ЕСИА. Результаты опроса анонимны и будут представлены в обезличенном виде. Согласно правилам, нельзя голосовать за город в регионе своей постоянной регистрации.

Голосование продлится до 19 декабря 2025 года включительно. Подробная информация о номинантах и голосовании доступна на портале «Госуслуги».

Для голосования за Смоленск и Елец необходимо:

Нажать кнопку «Авторизоваться» через ЕСИА (Госуслуги).

В списке городов выбрать Смоленск и Елец.

Подтвердить выбор, нажав кнопку «Отправить».

Статусы «Молодежная столица России» и «Город молодежи» присуждаются на один год и призваны открыть новые возможности для самореализации молодежи в выбранных городах.