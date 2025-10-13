Двойное убийство в Шелехове: подросток зарезал сверстницу и заступившуюся за нее соседку

В городе Шелехове Иркутской области произошло жестокое преступление, жертвами которого стали две девушки.

По информации Следственного управления СК РФ по региону, конфликт между 14-летним подростком и его знакомой разгорелся в подъезде многоквартирного дома. В ходе ссоры юноша нанес девочке ножом множественные колото-резаные раны.

На шум вышла соседка. Женщина попыталась защитить школьницу и вступиться за нее, однако напал и на нее. В результате обе пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где позднее скончались от полученных травм.

Подозреваемый в совершении двойного убийства был оперативно задержан правоохранительными органами. В настоящее время следователи решают вопрос об избрании для него меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

На фоне произошедшего прокуратура проведет проверку. Особое внимание будет уделено тому, как на месте исполнялось законодательство, направленное на защиту прав несовершеннолетних, а также на профилактику безнадзорности и подростковой преступности.

