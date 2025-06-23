Двойное убийство в Тульской области: застрелены директор колледжа и его адвокат

В Тульской области произошло двойное убийство. Тела директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова нашли мертвыми. Об этом стало известно РИА Новости Спорт.

Агентство, ссылаясь на собеседника из структур, сообщил, что Архипова и Аксенова нашли мертвыми в автомобиле на одной из дорог. На их телах нашли следы, похожие на огнестрельные ранения.

Также в органах раскрыли, что адвокат ранее работал следователем в местном управлении СКР,.

По предварительным данным SHOT, это могло быть заказным убийством, связанным с финансовыми операциями жертв. Архипов и Аксенов могли заниматься выдачей займов под проценты. В день убийства они направлялись на встречу с должниками, которая оказалась роковой. Неизвестный открыл огонь по их автомобилю и скрылся с места преступления. Однако эту версию не подтверждали официальные органы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство) и сейчас отрабатывают все возможные версии, включая профессиональную деятельность адвоката и возможные конфликты.

Отметим, что колледж олимпийского резерва, которым руководил Архипов, является государственным учреждением. Не исключено, что проведут проверку его деятельности. Параллельно изучается адвокатская практика Аксенова.

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