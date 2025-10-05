Двойной удар по инфляции: раскрыт план правительства по резкому увеличению пенсий

Как следует из расчетов, с которыми ознакомились эксперты, к 2027 году его величина может быть повышена в два этапа.

Планируется, что первая индексация произойдет 1 февраля 2027 года, в результате чего балл подорожает до 163,03 рубля. Вслед за этим, с 1 апреля, последует второе повышение, которое выведет его стоимость на уровень 168,57 рубля. Таким образом, в течение одного года пенсионные накопления граждан будут проиндексированы дважды. Дальнейший рост показателя прогнозируется и на 2028 год, когда ценность коэффициента может составить 181,97 рубля.

Ранее сообщалось о том, что правительство выделило 10 млрд руб. на социальные доплаты пенсионерам в 19 регионах России.