Двор не автомойка: россиянам грозит штраф до 250 тысяч рублей за мытье машины

Жителям многоквартирных домов, которые любят наводить чистоту в своем автомобиле во дворе, стоит быть осторожнее.

За такие «водные процедуры» с использованием химии предусмотрен серьезный денежный штраф, достигающий 250 тысяч рублей. Об этом в интервью РИА Новости предупредил Евгений Машаров, являющийся членом комиссии Общественной палаты РФ, занимающейся экспертизой законопроектов.

«Когда с поверхности машины смывается грязь, остатки зимних реагентов и уличная пыль, в почву и воздух попадают токсичные элементы. Это представляет угрозу для здоровья прохожих, домашних питомцев и зеленых насаждений», — объяснил эксперт.

Размер взыскания зависит от статуса нарушителя. Обычному гражданину мойка автомобиля в неположенном месте обойдется в 2–3 тысячи рублей. А вот для организаций сумма наказания варьируется от 100 до 250 тысяч.

Машаров также отметил, что подобные действия подпадают под действие санитарных норм. Здесь штрафы распределяются следующим образом: для граждан — до 1 тысячи рублей, для должностных лиц и ИП — до 2 тысяч. Юридическим лицам грозит более суровое наказание: штраф до 20 тысяч либо приостановка работы предприятия на срок до 90 суток.

При этом эксперт уточнил, что небольшое протирание фар, стекол или номерных знаков сухой или влажной ветошью нарушением не считается. Однако полноценная мойка кузова с применением шампуней и другой автохимии расценивается законом как правонарушение, за которым неминуемо последует наказание.

Ранее сообщалось о том, что в Москве начали проверять наличие полиса ОСАГО через дорожные камеры.