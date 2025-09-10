Дворецкий Баррелл: раковая Елизавета II перед смертью умоляла врачей помочь ей «дотянуть» до юбилея

В недавно опубликованных мемуарах Пола Баррелла, бывшего дворецкого британской королевы Елизаветы II, впервые раскрываются подробности событий, происходивших в королевской резиденции Балморал в день её смерти. Об этом информирует Daily Mail.

Летом 2021 года у королевы Елизаветы II был диагностирован рак. О болезни знали только её самые близкие доверенные лица: пажи, лакей и гардеробщица. Елизавета II решила не раскрывать диагноз даже родственникам, включая своего сына, будущего короля Карла III. Информацию о её здоровье семья получила лишь спустя год.

По утверждению Баррелла, медицинские специалисты сообщили Елизавете II, что вероятность дожить до следующего года крайне мала.

«Очень жаль, потому что в следующем году мой платиновый юбилей, и я бы предпочла его увидеть. Можете сделать так, чтобы я до него дотянула?» — ответила королева.

Баррелл утверждает, что для продления жизни Елизавета II последовала рекомендациям врачей и отказалась от употребления мартини, джина с тоником и крепленого вина.

Королева в итоге отметила свой платиновый юбилей на британском престоле. Однако ее жизнь оборвалась 8 сентября 2022 года, всего через несколько месяцев после этого знаменательного события.