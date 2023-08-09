Двух человек, которых завалило обломками дома в Донецке после обстрела, спасли

Украинцы нанесли очередной удар по Петровском району Донецка 9 августа, в результате которого частично обрушился дом. Подробности сообщает ТАСС в среду.

По данным издания, в этом доме в результате попадания снаряда, выпущенного ВСУ, погибли бабушка и ее, судя по всему, внучка. Еще два человека пострадали.

Теперь стало известно, что спасатели достали из-под завалов женщину, а мужчину спустили по пожарной лестнице. Их обоих сразу же госпитализировали.