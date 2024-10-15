Число участников госпрограммы по переселению соотечественников в Россию в этом году снизилось в полтора раза

В текущем году наблюдается сокращение числа участников госпрограммы по переселению соотечественников в нашу страну: так, за первое полугодие было оформлено 6,5 тыс. свидетельств, что на 3,5 тыс. меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что уменьшение показателей объясняется рядом причин: возросшая требовательность к условиям переезда в плане наличия госгарантий, мер соцподдержки и возможностей трудоустройства, а также отсутствие бюрократических препонов, соцпакетов для приезжих, дефицита кадров для работы с переселенцами и коррупции.

Отмечается, что также влияют на планы по переезду в Россию и события, связанные со спецоперацией. Однако введены упрощенные процедуры получения ВНЖ и гражданства РФ для жителей Украины, Молдавии и Казахстана, что делает госпрограмму для них менее привлекательной.

Ранее сообщалось, что Орбакайте и Пугачева готовятся вернуться в Россию, но тут их ждет безденежье.