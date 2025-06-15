Двух пропавших мужчин нашли мертвыми

Фото: [ Очистка от мусора берега реки Битца в Ленинском округе в рамках экологической акции «Вода России»/Медиасток.рф ]

В Ханты-Мансийском автономном округе завершились поиски двух мужчин, утонувших 12 и 13 июня. Как сообщает ugra-news.ru, пропавших нашли мертвыми.

Первый инцидент произошел в Кондинском районе на реке Конда. Тело 41-летнего жителя поселка Междуреченского обнаружили спустя три дня после исчезновения.

Второй случай зафиксирован в Нижневартовске — там на озере Комсомольское нашли погибшего мужчину того же возраста. Оба происшествия расследуются.

Поиски в Кондинском районе велись с применением эхолота и плавсредств. Спасатели обследовали акваторию в районе старого причала, где, по данным очевидцев, пропал мужчина. В Нижневартовске тело обнаружили случайные свидетели.

Отмечается, что в обоих случаях погибшие не использовали спасательные средства, хотя находились в зонах с повышенным риском.

Ранее сообщалось, что двое детей утонули в Пермском крае.