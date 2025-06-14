Трагедия в Пермском крае: маленькие мальчик и девочка утонули во время купания

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края произошло трагическое происшествие — два ребёнка погибли в результате несчастного случая на реке Сылва. Об этом стало известно от регионального Следственного комитета.

Сотрудники спасательных служб обнаружили мальчика и передали его медикам. Однако, несмотря на все усилия, мальчик не смог быть реанимирован. Поиски тела девочки в настоящее время продолжаются.

Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр территории, где произошло событие, беседуют с теми, кто что-либо видел, и назначают проведение специальных исследований.

«8-летний мальчик и 11-летняя девочка находились на пляже реки Сылва. Находясь без присмотра взрослых, дети самостоятельно зашли в воду, где утонули», — указано в заявлении ведомства в телеграм-канале.

В Следственном комитете настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра и проводить с ними беседы о правилах безопасности на воде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новой Москве водитель случайно угодил в пруд, потянувшись за телефоном — машина утонула, а водитель выжил.