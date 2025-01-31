Двух украинских налетчиков задержали после погрома в польском обменнике

Двух граждан Украины задержали за нападение на обменный пункт валюты, расположенный в Шецине. Об этом сообщает польский портал Do rzeczy.

Стало известно, что на днях двое мужчин в масках ворвались в пункт обмена валюты в Шецине. Оба налетчика были вооружены молотами, которыми пытались разбить оградительное стекло, чтобы добраться до кассы. Однако даже спустя несколько десятков ударов им удалось лишь повредить перегородку. Злоумышленники после неудачи скрылись, бросив орудия труда на месте.

Полиция вышла на след предполагаемых дебоширов. Ими оказались украинские мигранты. Их задержали как подозреваемых. В скором времени им предъявят официальные обвинения в попытке грабежа. Прокурор готовит материалы для направления дела в суд.

Отмечается, что оба украинца могут оказаться за решеткой на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области завершились поиски похищенной девочки и мужчин, которые могли увезти ее против воли.