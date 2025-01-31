Завершились поиски похищенной в Тюменской области школьницы

Сотрудники Госавтоинспекции Саратовской области остановили автомобиль, где обнаружили пропавшую школьницу из тюменского поселения и мужчин, ее вероятных похитителей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой СК по Тюменской области.

Поиски школьницы, похищенной в селе Княжево, завершены. Следователи сообщили, что сотрудники ГАИ нашли девочку и мужчин, с которыми она находилась в одном автомобиле. Ранее его описание распространили при пропаже ребенка.

Найденную несовершеннолетнюю девочку передадут родителям, а пока она остается в отделении полиции. Задержанных мужчин направят к следователям для выяснения обстоятельств и проверки причастности к похищению.

RT сообщал, что родители девочки не сразу написали заявление в полицию, а сама она могла знать о скором похищении. SHOT отмечал, что семья из цыганской диаспоры и ее похищение якобы было организовано с целью насильственной выдачи замуж.