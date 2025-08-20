Двухэтажная деревянная гостиница вспыхнула в Тазовском районе ЯНАО

В селе Газ-Сале произошел пожар в двухэтажной деревянной гостинице. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа».

В среду, 20 августа, вспыхнул пожар в гостинице, расположенной на улице Подшибякина в селе Газ-Сале. О возгорании двухэтажного деревянного здания в пожарную часть сообщили рано утром, после чего на место происшествия оперативно выдвинулись подразделения Противопожарной службы округа.

Сейчас пожарные борются с огнем, пытаясь локализовать и потушить пламя. Информация о возможных пострадавших пока не поступала. Причины пожара выясняются.

