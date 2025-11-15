Двухэтажный автобус врезался в людей в Стокгольме: что привело к трагедии?

В пятницу в центре шведской столицы произошло жестокое ДТП, повлекшее за собой человеческие жертвы.

По информации, распространенной агентством Франс Пресс со ссылкой на правоохранительные органы, двухэтажный автобус совершил наезд на группу людей, ожидавших транспорт на автобусной остановке.

По предварительным данным, в результате происшествия три человека скончались на месте, еще троим была оперативно оказана медицинская помощь. Полиция подтвердила факт столкновения общественного транспорта с остановочным павильоном, отметив наличие погибших и пострадавших.

Как стало известно, водитель, управлявший автобусом, был немедленно задержан. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «непредумышленное убийство», и начато служебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

