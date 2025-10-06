Двухголовая редкая змея родилась у заводчицы в США

В американском штате Флорида родилась уникальная двухголовая змея редкой породы. Рептилия с генетической аномалией уже адаптировалась к жизни. Об этом сообщает Daily Star.

Владелица рептилии Энн-Кристин Сван рассказала, что при появлении на свет каждая голова ужа пыталась доминировать, вызывая внутренний конфликт. Сейчас десятисантиметровая змейка по кличке Харибо научилась синхронизировать движения.

По словам хозяйки, вероятность такого рождения составляет всего 1 на 100 000 тыс. Она предполагает, что эмбрионы не полностью разделились в процессе развития. Сейчас питомец успешно приспособился — правая голова отвечает за прием пищи, а для питья уж одновременно опускает в воду обе головы.

