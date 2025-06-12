Двухлетняя девочка погибла в ДТП под Ярославлем из-за решившей перестроиться автоледи

В результате аварии, произошедшей 12 июня, пострадали три человека, в том числе двухлетний ребёнок. Виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля Toyota Rav4, который столкнулся с грузовиком Volvo. Об этом проинформировали в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.

Авария случилась в светлое время суток в окрестностях населенного пункта Слобода, расположенного в Даниловском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля, которым управляла 41-летняя женщина, совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате столкновения грузовик повредил здание.

«Девочка 2023 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Rav4 — девочка 2010 года рождения — получили травмы», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В Госавтоинспекции также добавили, что водитель-женщина не соблюла правила дорожного движения, перестроившись в зоне действия знака «Обгон запрещен». В данный момент проводится расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что дети устроили ДТП на вездеходе возле садовых участков.