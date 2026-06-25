Двухлетняя девочка выпила уксус и чуть не погибла: липецкие врачи спасли ребенка и освоили новую методику

В Областной детской больнице Липецка спасли двухлетнюю девочку, которая случайно выпила уксусную эссенцию, пока была под присмотром бабушки. Малышке диагностировали химические ожоги кишечника, желудка и двенадцатиперстной кишки. Сразу после случившегося ребенок попал в реанимацию. Врачам удалось не только вылечить девочку, но и прямо в Липецке провести лечение осложнений — рубцовых сужений пищевода.

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Областной детской больницы Дмитрий Леликов, теперь лечение рубцовых сужений пищевода стало доступно в регионе — раньше за такими операциями пациентов отправляли в федеральные центры Москвы или Санкт-Петербурга. Только на этой неделе прооперировали троих маленьких пациентов, случайно проглотивших кислоту или щелочь.

У детей после химического ожога пищевода часто образуются рубцовые сужения — стенозы. Вначале пища застревает, а затем может перестать проходить вовсе. Специалисты эндоскопического и анестезиологического отделений освоили эндоскопическое бужирование по струне у детей под наркозом. Вмешательство щадящее, без разрезов, через эндоскоп. Помощь доступна не только жителям региона, но и соседних областей.

Чаще всего дети выпивают щелочи — «Крот» для прочистки труб, который взрослые хранят в доступном месте под раковиной, или уксусную кислоту. Летом число химических ожогов увеличивается: дети на каникулах чаще остаются без присмотра, а также наступает период заготовок, для которых требуется уксус. Флаконы с бытовой химией часто окрашены в яркие цвета, и маленькие дети могут перепутать их с газировкой. В зоне особой опасности — двухлетние малыши, которые только начинают познавать мир. Врачи предупреждают: храните химию в недоступных местах, лучше под замком.

При случившемся нужно сразу обращаться к врачам. В случае с двухлетней девочкой родители сделали это своевременно. Врачи заметили глубокое поражение слизистой и процесс рубцевания, вовремя провели бужирование. Контрольная фиброгастроскопия показала: с ребенком все хорошо.