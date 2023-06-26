Двухлетняя дочь известной блогерши погибла, упав с пятого этажа

Известно, что несчастный случай произошел в день рождения девочки. Мама во всем винит себя, о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

В своих социальных сетях блогер Арина Шальнова рассказала о трагедии. Ее маленькая дочка выпала из окна, находящегося на пятом этаже. Все случилось в день рождения девочки, 22 мая, а позже, 10 июня, она ушла из жизни.

Врачи прикладывали все силы, чтоб спасти ребенка. У нее диагностировали отек мозга, из-за чего дочка Шальновой находилась в коме. В итоге сердце дочери остановилось и спасти ее не удалось.

По словам блогерши, она до сих пор не верит в произошедшее и очень скучает. Несмотря на то, что родные убеждают девушку в невиновности, она уверена в обратном.