Двухмиллионного посетителя выставки «Россия» зафиксировали на ВДНХ

Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Марат Сабитов приехал на ВДНХ со своей супругой Марией из Казани. Их поздравили в Павильоне № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России в зале «Энергия будущего».

АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“, Министерство энергетики РФ и ПАО „РусГидро“ подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России. Для семьи из Казани это стало символичным — Марат работает в энергетической сфере.

«Мы приехали на Выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», — рассказал Марат Сабитов.

Помимо индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице. Посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет сформировать гордость за Россию, отметил генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин.

Напоминаем, что миллионной посетительницей выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на Выставку с мужем Салаватом, а накануне отметила день рождения. Семья выиграла билеты на прекрасный балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.