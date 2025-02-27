Двукратный обладатель «Оскара» Джин Хэкман и его жена найдены мертвыми в своем доме

В США скончался известный киноактер Джин Хэкман. Его смерть произошла одновременно с его женой, их тела были обнаружены в принадлежавшем им доме в Санта Фе. Об этом сообщила газета Santa Fe New Mexican.

Хэкман за время своей карьеры дважды удостаивался вручения статуэток «Оскар», одной из самых престижных кинопремий. Ему также вручали призы премии BAFTA. Он умер в возрасте 95 лет в своем доме, который расположен в городе Санта Фе. Вместе с ним нашли тело его супруги.

«Легендарный актер, писатель Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме», — указали журналисты.

В местной полиции отметили, что внешних признаков насильственной смерти на телах не имеется. Помимо супругов, в доме была найдена мертвой их собака. Сейчас правоохранители занимаются предварительным расследованием и ждут, что им выдадут ордер на обыск жилья.

Ранее сообщалось, что актриса Мишель Трахтенберг умерла на 40-м году жизни. Она скончалась в Нью-Йорке, тело утром обнаружила ее мать. Мишель Трахтенберг за свою карьеру снялась в сериалах «Приключения Пита и Пита», «Сплетница», «Баффи — истребительница вампиров», а также кинофильме «Убийство Кеннеди».