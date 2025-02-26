Умерла звезда сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг, которая снялась в сериале «Сплетницы», умерла на 40-м году жизни. Об этом сообщил портал Starhit.

Киноактриса скончалась 26 февраля в Нью-Йорке, тело около восьми часов утра обнаружила ее мать. Есть информация, что у Трахтенберг были серьезные проблемы со здоровьем. Ей делали пересадку печени, а в последнее время ее поклонники стали отмечать, что актриса плохо выглядит на фото. Они говорили о том, что у нее пожелтели белки глаз, а волосы заметно поредели. Сама женщина списывала все на возраст и раздражалась от таких комментариев.

Мишель Трахтенберг за свою карьеру снялась в сериалах «Приключения Пита и Пита», «Сплетница», «Баффи — истребительница вампиров», а также кинофильме «Убийство Кеннеди».

Ранее сообщалось о смерти американского киноактера Питера Джейсона. Он за свою жизнь сыграл порядка 260 ролей и наиболее запомнился зрителям благодаря своим персонажам в таких проектах, как «Отчаянные домохозяйки», «Касл», «Квантовый скачок», «Инопланетный апокалипсис», «Чужие среди нас». Актер умер на 80-м году жизни.