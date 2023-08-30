Двум молодым ученым из Подольска вручили сертификаты на покупку жилья

Глава подмосковного городского округа Подольск Дмитрий Жариков сообщил, что по инициативе губернатора Андрея Воробьева два молодых ученых из муниципалитета получили сертификаты на покупку жилья.

Такую льготу получили Марат Усманов, сотрудник Машиностроительного завода «ЗиО-Подольск», и Алан Джагаев, сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр – ВИЖ имени Л.К. Эрнста». Оба молодых человека отличились в профессиональной деятельности и становились победителями ряда конкурсов.

Дмитрий Жариков заявил, что гордится талантливыми жителями муниципалитета и уверен, что благодаря закрытию жилищного вопроса ребятам будет проще трудиться на благо родной страны.

Жилищные сертификаты подольчане получили в рамках программы «Социальная ипотека». По ней получить квартиру также могут учителя, врачи и тренеры из Московской области.