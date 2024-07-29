Двум школам Наро-Фоминска присвоены почетные имена Героев

Средние общеобразовательные школы №4 и №7 получили имена настоящих героев, оставивших в истории свой след, почитаемых в округе и за его пределами.

Образовательное учреждение №4 будет гордо носить имя В.В. Завадского — талантливого военного и участника СВО, который занимал должность замкомандующего 14-го Армейского корпуса. Он совершил подвиг и помог Родине так, что его имя будут чтить и помнить целые поколения. Еще до начала спецоперации командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, которая дислоцируется в Наро-Фоминске. Завадский за время службы получил пять орденов, включая ведомственные, а также престижные медали за заслуги.

Еще одна школа Наро-Фоминска получила имя Героя Советского Союза Николая Григорьева. Учреждение под номером 7 оказалось первой средней школой в городе, откуда впервые в 1941 году выпустили 47 учеников. Как раз одним из них был будущий Герой, участник ВОВ.

На фронт Григорьев попал после окончания пехотного минометного училища, в 1942 году. Через два года дослужился до заместителя командира 64-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 57-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился при освобождении Польши. На его счету множество успешных наступательных операций, включая Сталинградскую битву и Донбасскую миссию. Звание Героя Советского Союза получил посмертно.