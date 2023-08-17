Двум сиротам в Подольске вручили ключи от собственных квартир

Глава подмосковного городского округа Подольск Дмитрий Жариков рассказал, что юные жители муниципалитета, которые стали сиротами или остались без попечения родителей, будут обеспечены жильем.

Квартиры ребята получают по губернаторской программе «Жилище».

Так, ключи от новой жилплощади получили Ксения и Алексей. На данный момент они оба учатся в колледжах и скоро станут важными кадрами для муниципалитета. Молодые люди довольны полученным жильем и собираются обустраивать там домашний уют.

Как отметил глава Подольска, подобная программа является опорой для молодого поколения. Это помогает им с уверенностью начать новый жизненный этап. Жариков пожелал ребятам побыстрее обустроить комфорт в новом месте жительства.

В этом году квартиру получили еще почти два десятка человек, и еще столько же заселится в жилье до конца 2023 года.